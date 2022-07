Renationalisation d'EDF : le prochain PDG sera nommé de façon anticipée, annonce Bercy

Bientôt un nouveau patron à la tête d'EDF. Le ministère de l'Economie a annoncé, jeudi 7 juillet, lancer "dès à présent" le processus de succession du PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, afin de mettre "rapidement" en œuvre la renationalisation de l'énergéticien désirée par le gouvernement.

"Alors que des chantiers d'envergure seront lancés par l'entreprise dans les prochains mois, l'Etat et Jean-Bernard Lévy sont convenus de lancer dès à présent le processus de succession de ce dernier à la tête d'EDF", a précisé Bercy. Le mandat de Jean-Bernard Lévy devrait prendre fin au plus tard le 18 mars 2023.

Réacteurs EPR et énergies renouvelables

"Le nouveau président-directeur général d'EDF pourra être désigné avant cette échéance afin que le nouveau dirigeant soit rapidement en mesure de mettre en œuvre les chantiers stratégiques et industriels annoncés par le président de la République", a souligné Bercy, citant "notamment le lancement du programme de construction de six réacteurs nucléaires EPR 2 et la contribution d'EDF au développement accéléré des énergies renouvelables".

"Je souhaite que la nouvelle direction d'EDF soit opérationnelle dès la rentrée prochaine", a précisé sur Europe 1 le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne avait annoncé l'intention du gouvernement de renationaliser à 100% l'énergéticien EDF, lourdement endetté et mis au défi de lancer un nouveau programme nucléaire.