Prix de l'électricité : 14 communes du Val-d'Oise éteignent l'éclairage public de nuit

Dans 14 communes du Val-d'Oise, l'éclairage public sera éteint à partir de vendredi 1er juillet de 1h30 à 4h30 du matin. Il s'agit d'une première étape vers une économie d'énergie pour ces villes, mais surtout d'un bon moyen pour freiner les dépenses publiques. Le prix de l'électricité a en effet explosé, et la facture annuelle d'éclairage public pourrait bondir de 55 %. "Si on maintient l'éclairage toute la nuit, on passe d'1,8 million à 2,8 millions [d'euros]", détaille Yannick Boëdec, maire (LR) de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), une des communes qui va mettre en place cette mesure.



Une pollution lumineuse réduite

L'expérience sera renouvelable tous les trois mois si elle porte ses fruits, ce qui enchante les habitants. "Je trouve ça très important de prendre en compte, maintenant, toutes les décisions publiques au regard des enjeux écologiques", estime une habitante. Grâce à cette nouvelle politique d'éclairage public, c'est aussi la pollution lumineuse qui sera réduite, avec des bienfaits pour la vie animale nocturne.