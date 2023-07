Sobriété énergétique : le gouvernement va lancer une consultation sur l'éclairage public à partir de la mi-juillet

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a annoncé le lancement d'une consultation nationale pour recueillir l'avis de la population sur des mesures destinées à réduire la consommation d'électricité.

Faut-il réduire l'intensité de l'éclairage public la nuit ? A quelle heure est-il préférable de ne plus éclairer les vitrines ? Autant de questions sur lesquelles les Français pourront se prononcer. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé, sur le plateau des "4 Vérites" sur France 2, qu'une consultation nationale allait être lancée. Les Français pourront s'exprimer de mi-juillet à mi-septembre, selon la ministre, qui la lancera avec la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard. Si cette consultation permettra de proposer des économies d'énergie, la réduction de la pollution lumineuse y occupera une place centrale.

"L'éclairage public d'abord, dans la rue, est-ce qu'il faut baisser son intensité pendant la nuit ? Est-ce qu'il faut même peut-être l'éteindre sous certaines conditions ?" s'est par exemple interrogée la ministre. En mars, les exploitants de gares, stations de métro et aéroports français se sont également engagés, d'ici à la fin de l'année, à éteindre les panneaux lumineux lorsque ces lieux sont fermés. Quelques mois plus tôt, à l'automne, un décret gouvernemental a généralisé l'extinction des lumières des magasins et des publicités lumineuses entre 1 et 6 heures du matin.