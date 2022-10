Crise énergétique : les publicités lumineuses devront être éteintes en cas de menace sur l'approvisionnement électrique

Cette mesure concerne toutes les publicités lumineuses, y compris dans les aéroports, gares et stations ou arrêts de transports en commun. Après la présentation du plan de sobriété énergétique par le gouvernement, un décret publié mardi 18 octobre acte l'extinction de toute publicité lumineuse, éclairée ou numérique, "en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité". A savoir : durant les périodes où le Réseau de transport d'électricité (RTE) émet un signal "Ecowatt rouge", précise le texte paru au Journal officiel.

L'outil Ecowatt, conçu comme une "météo de l'énergie" et mis en place par RTE avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), permet aux usagers de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays grâce à un signal en trois couleurs : vert (normal), orange (tendu) et rouge (très tendu). En rouge, le signal est synonyme de coupures inévitables si rien n'est fait pour baisser ou décaler la consommation.

Déjà une interdiction la nuit

La mesure, adoptée dans le cadre de la loi pouvoir d'achat début août, pourra donc être mise en application dès mercredi pour "les publicités numériques et les publicités dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance", et à partir du 1er juin 2023 pour les autres. Un précédent décret, publié début octobre, prévoyait l'interdiction généralisée, même en l'absence de tensions sur le réseau d'approvisionnement en électricité, des publicités lumineuses la nuit entre une heure du matin et six heures, partout en France, à l'exception des aéroports, gares ou stations de métro.

Selon un rapport (PDF) de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), "un écran publicitaire LCD numérique de 2 m2 consomme 2 049 kWh par an, ce qui est proche de la consommation moyenne d'un ménage français pour l'éclairage et l'électroménager (2 350 kWh / an)". La SNCF en dénombre déjà 1 574 dans ses gares, expliquait franceinfo.

Le gestionnaire du RTE classait en 2019 les panneaux publicitaires lumineux parmi les consommations "superflues". Dans un rapport de février 2022 (PDF), la réduction de ces écrans est toutefois présentée par RTE comme un "levier de sobriété" permettant de réaliser une économie de 0,5 TWh. Une miette au regard des 473 TWh de la consommation d'électricité globale en France en 2019, selon EDF.