La production d'électricité de la France s'est effondrée en 2022

La France n'avait jamais produit aussi peu d'électricité depuis 30 ans. Cet effondrement s'explique par une baisse historique de la production nucléaire liée aux difficultés du parc de réacteurs d'EDF, a annoncé jeudi 16 février le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE dans son bilan de l'année 2022.

"La production totale d'électricité se situe à son plus bas niveau depuis 1992, en raison de la faible production nucléaire et hydraulique", a précisé RTE. Seulement 62,7% de l'électricité était d'origine nucléaire l'an dernier, contre 69% en 2021 et plus de 70% auparavant. Dans l'absolu, jamais aussi peu de térawattheures d'origine nucléaire n'avaient été produits depuis 1988, avant la fin de la construction du parc nucléaire.

Malgré ces diminutions de production, il n’y a pas eu de rupture d’approvisionnement. "Ceci est dû à la diminution structurelle de la demande en électricité en France et dans les pays voisins ainsi qu’à un fonctionnement des échanges de gaz et d’électricité conformes aux règles européennes", explique RTE.