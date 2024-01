Hausse des prix de l'électricité : "Nous n'avons pas été entendus", regrette la présidente de l'UFC-Que Choisir

"On n'est absolument pas sur un prix normal de l'électricité", dénonce Marie-Amandine Stévenin, après l'annonce de la hausse des tarifs de l'électricité par Bruno Le Maire.

"Nous n'avons pas été entendus", regrette la présidente de l'UFC-Que Choisir, Marie-Amandine Stévenin, sur franceinfo lundi 22 janvier, alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé une hausse des prix de l'électricité comprise entre 8,6 et 9,8% au 1er février.

L'association de consommateurs demandait un gel des taxes ou une limitation à 2,5%, mais "manifestement nous n'avons pas été entendus". Une hausse "difficile à comprendre pour le consommateur", estime Marie-Amandine Stévenin, puisque "le cours de l'électricité commence à stagner" et "ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter pour augmenter les taxes, car cela signifie que le consommateur n'est plus protégé du tout".

L'UFC-Que Choisir prône un "gel de la fiscalité"

Elle est en désaccord avec Bruno Le Maire qui affirme que cette augmentation est un "retour à la normale". Pour la présidente de l'UFC-Que Choisir, "on augmente de 8,6 ou 9,8% donc ce n'est pas très progressif ! On n'est absolument pas sur un prix normal de l'électricité". Pour un ménage "qui se chauffe à l'électricité, avec deux enfants et une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois", assure Bruno Le Maire. Mais selon Marie-Amandine Stévenin, cette hausse annoncée par le ministre se traduit en réalité par une augmentation de 50 euros par mois en moyenne.

"18 euros par mois, ça ne veut rien dire. Certains vont devoir payer bien plus ! Nous, on a estimé que c'était environ 600 euros par an." Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC-Que Choisir sur franceinfo

Selon elle, une revalorisation du chèque énergie n'est pas forcément souhaitable car "il a montré ses limites et n'a pas pu bénéficier à tous ceux qui en avaient besoin", l'UFC-Que Choisir préfère un "gel de la fiscalité" pour "l'ensemble des consommateurs". Elle enjoint également le gouvernement à entamer une "vraie réflexion sur les prix de l'électricité et la fiscalité" car "ce ne sont pas les consommateurs qui vont payer, sur une taxe, tous les chantiers annoncés par Bruno Le Maire".