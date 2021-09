Gaz : que peut faire le gouvernement pour diminuer la facture ?

La facture des foyers et des entreprises qui utilisent le gaz va bondir de 12,6% au 1er octobre. Face à cette forte hausse, que peut faire l’État ? De quels moyens dispose-t-il pour alléger une note de plus en plus salée ? Le chèque énergie est l’une des solutions du gouvernement. Le 16 septembre, le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé une "aide exceptionnelle de 100 euros versée à la fin de l’année sous la forme d’une revalorisation du chèque énergie".

Une association d’usagers réclame une baisse des taxes

Les 6 millions de ménages français les plus modestes qui ont reçu un chèque énergie en avril en auront donc un deuxième dans leur boîte aux lettres en décembre. Mais l’État pourrait-il faire un effort supplémentaire ? Sur la facture de gaz, le gouvernement pourrait baisser le taux de TVA, actuellement à 5,5% sur l’abonnement et à 20% sur la consommation. Il pourrait aussi diminuer d’autres taxes et contributions, comme le réclame l’UFC-Que choisir. Inconvénient selon Bercy, cette baisse s’appliquerait à tous et coûterait donc cher à l’État, pour un effet limité sur la facture.