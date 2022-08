Energie : les prix doubleraient en 2023, "sans bouclier tarifaire", assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie estime que "sans" ce dispositif, "l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité serait d'au moins 100%", en 2023.

Bruno Le Maire défend le bouclier tarifaire. Le ministre de l'Economie estime que "sans" ce dispositif, "l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité serait d'au moins 100% l'année prochaine !", déclare-t-il mercredi 31 août dans une interview aux Echos. Cela équivaut à "une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage", selon lui. "Il y aura une hausse des prix de l'énergie début 2023, mais elle sera contenue et raisonnable par rapport à ce scénario du pire", rappelle-t-il. Il confirme ainsi les propos de la Commission de régulation de l'énergie.

Elisabeth Borne avait promis samedi que l'exécutif n'allait "pas laisser les prix de l'énergie exploser" pour les ménages tandis que le ministre de l'Economie avait assuré que la hausse de l'électricité et du gaz en 2023 serait "contenue". Une fois terminé le bouclier tarifaire fin 2022, "nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l'énergie", alors que les prix ont explosé sur les marchés de gros, "et nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles", avait assuré la Première ministre dans un entretien au Parisien/Aujourd'hui en France.