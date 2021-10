Prix du gaz : le "bouclier tarifaire" sera finalement maintenu "tout au long de l'année 2022"

Sept mois de plus. Le prix du gaz en France sera bloqué "tout au long de l'année 2022", et non plus jusqu'à avril 2022. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex, jeudi 21 octobre, sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, soulignant le niveau élevé des cours mondiaux. "Les experts nous disent que vraisemblablement la décrue sera plus lente" que prévue et "donc nous avons pris nos responsabilités, en maintenant le blocage" durant toute l'année 2022, a justifié le chef du gouvernement.

Des prix "multipliés par six"

Jean Castex avait annoncé le 30 septembre le blocage du prix du gaz pour environ cinq millions d'abonnés (dont trois millions au tarif réglementé) pour faire face aux hausses constantes depuis des mois. "Les prix du gaz par rapport à 2019 ont été multipliés par 6", a remarqué le Premier ministre sur TF1. Ce "bouclier tarifaire" devait cependant prendre fin en avril 2022, en s'appuyant sur des prévisions selon lesquelles "le prix du gaz devrait dégringoler" à cet horizon.