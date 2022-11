Energie : couper les ballons d’eau chaude entre midi et 14h a permis d’économiser l’équivalent de la consommation de "2,4 millions de Français"

"C'est un peu plus que la consommation de Paris, c'est considérable", se réjouit le responsable d'exploitation d'Enedis. Cette économie réalisée en octobre doit permettre de réduire le risque de coupure d'électricité cet hiver.

En octobre, Enedis a coupé les ballons d'eau chaude des particuliers entre midi et 14h afin de tester une mesure d'économies d'énergie. "Une grande réussite", se félicite Thierry Sudret, responsable exploitation et systèmes du groupe. Il révèle mercredi 16 novembre sur France Bleu les résultats de cette expérimentation.

En déplaçant la chauffe des ballons d'eau chaude la nuit, Enedis a économisé "2,4 gigawatts de puissance", soit l'équivalent de la consommation de "2,4 millions de Français", affirme Thierry Sudret. "C'est un peu plus que la consommation de Paris, c'est considérable", se réjouit-il. Une économie qui pourra faire la différence cet hiver, au plus dur de la crise, et peut-être éviter des coupures.

Aucune réclamation pendant la phase de test

Au moment de l'annonce de cette mesure, de nombreux Français s'étaient inquiétés de ne plus avoir accès à l'eau chaude, mais Thierry Sudret rappelle que "ce dispositif est quasiment indolore pour les particuliers et les artisans" tout en étant "très efficace" en termes d'économies d'énergie. "Les gens disposeront toujours de l'eau chaude", assure-t-il. Le ballon ne se réchauffera pas entre midi et 14h mais "pendant les heures creuses de nuit".

En cas d'urgence, si jamais votre ballon d'eau chaude est vide au cours de la journée, il est toujours possible de "forcer la marche du ballon d'eau chaude", directement sur votre compteur électrique, "et ça marchera pendant les heures creuses méridiennes, au tarif des heures creuses méridiennes", explique le responsable exploitation et systèmes d'Enedis. Thierry Sudret affirme d'ailleurs ne pas avoir eu de réclamation pendant cette phase de test.