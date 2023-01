Energie : Bordeaux réduit ses éclairages de nuit pour faire des économies mais aussi "dans une démarche globale de sobriété", explique le maire

À partir du lundi 2 janvier 2023, la ville de Bordeaux va éteindre 57% de ses éclairages publics entre 1h et 5h du matin.

La mairie de Bordeaux réduit son éclairage public de nuit car "l'urgence de la situation nous impose de faire des économies", explique Pierre Hurmic, maire EELV de la ville, invité de franceinfo le lundi 2 janvier. Cela va permettre à la municipalité de "faire 880 000 euros d'économies sur une facture totale qui est d'environ 7,5 millions d'euros". La municipalité prend aussi cette mesure "dans une démarche globale de sobriété" même si la mairie est "déjà dans cette spirale de sobriété énergétique", ajoute l'élu.

Des questions sur la sécurité des habitants

Pour l'instant, le centre-ville n'est pas concerné par la réduction de l'éclairage public pour des raisons de sécurité : il s'agit d'un endroit très fréquenté la nuit par les Bordelais. Mais "en fonction des résultats de l'expérience, nous ne nous interdisons rien", précise Pierre Hurmic.

Pour lutter contre le sentiment d'insécurité, le maire de Bordeaux rappelle que "la décision a été prise après l'avis et les conseils des professionnels de la sécurité" (forces de police, de gendarmerie, des transports publics et de l'ensemble des professionnels intervenant sur l'espace public entre 1h et 5h du matin). "100 % des demandes de maintien de l'éclairage qui ont été faites dans certains secteurs ont été intégrées à notre plan", conclut-il.