Électricité : au Royaume-Uni, une prime est versée à ceux qui réduisent leur consommation

Des primes en cas d’utilisation des appareils électroménagers la nuit, voici le projet britannique à l’étude afin d’éviter les coupures nationales pendant les journées d’hiver. Cela limite aussi l’explosion des factures, multipliées par cinq en un an selon les prévisions. Un foyer sera ainsi récompensé s’il réduit sa consommation en heure pleine. Par exemple, entre 18h et 19h, chaque 1kwh économisé serait rémunéré entre 1,10 et 7,20 euros.



Une prime financée par les fournisseurs d’énergie

Pour une mère célibataire avec un enfant à charge, cela pourrait représenter plusieurs dizaines d’euros par an, à condition de privilégier les heures creuses, à partir de 22h, et non plus le matin comme elle en a l’habitude. De quoi compenser la hausse de sa facture. "Pour ce mois d’août, j’ai fait 95 euros alors que je viens de regarder en août 2021, c’était 65", constate-t-elle. Ce sera au fournisseur de reverser les primes à ses clients. Mais certaines sociétés réclament que le gouvernement mette la main au portefeuille.