Crise énergétique : l'appel à l'aide du secteur de l'agroalimentaire

Les industriels de l'agroalimentaire lancent un appel à l'aide au gouvernement, mercredi 16 novembre. 25 filières au total se disent en danger en raison de la hausse des prix de l'énergie.

La menace plane sur l'exploitation de Gilbert Le Goff, agriculteur près de Brest (Finistère). Elle dépend de l'électricité toute la journée, notamment avec son robot de traite. "Un tiers, presque la moitié de la consommation électrique", précise-t-il. Les machines sont indispensables, mais dès cet hiver, elles lui coûteront très cher en électricité, de quoi plomber les comptes de son exploitation. "On va passer de 17, 18 000, à plus de 30 000 euros", dit-il.

Appel à l'aide

L'industrie laitière, l'élevage porcin, de volaille, ou encore les producteurs de fruits et légumes sont touchés. 25 filières de l'agroalimentaire lancent ainsi, mercredi 16 novembre, un appel à l'aide. Elles réclament un soutien financier plus important de la part du gouvernement, afin de rester plus compétitives en Europe. Sans de nouvelles aides, les professionnels de l'agroalimentaire assurent que de nombreuses entreprises mettront la clé sous la porte.