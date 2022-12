Coupures d'électricité : "Il y aura un gâchis conséquent" des "produits frais", prévient une fédération de la grande distribution

Une circulaire a été adressée aux préfets pour faire le point sur la conduite à tenir en cas de coupures de courant volontaires cet hiver. Ces coupures auront pour conséquences "des fermetures préventives" de magasins, assure la fédération des enseignes de la grande distribution.

" Il y aura un gâchis conséquent" des "produits frais" en cas de coupures d'électricité, a prévenu ce jeudi sur franceinfo Franck Charton, délégué général de Perifem, fédération des enseignes de la grande distribution. Les entreprises et les commerces se préparent à des coupures d'électricité éventuelles cet hiver en cas de surconsommation énergétique. Les entreprises seront prévenues la veille à 21h30 d'une coupure possible, notamment par l'application Ecowatt. Un délai trop court "pour réagir", estime Franck Charton. Cela aura pour conséquences "des fermetures préventives" de magasins, a-t-il assuré.

franceinfo : Comment allez-vous être prévenu des coupures éventuelles ?

Franck Charton : Nous nous préparons à ce dispositif de coupures. Nous serons prévenus la veille à 21h30 des lieux géographiques potentiellement coupés. Ça nous laisse effectivement peu de délais puisqu’être prévenue la veille à 21h30 d'une potentielle coupure le lendemain, sans être certain que le site sera coupé, nous laisse peu de temps pour réagir et obligera des fermetures préventives de magasins, ce qui va être difficile à gérer, notamment au regard des produits frais pour la partie alimentaire et de la gestion de ces produits.

Il y a un risque pour les produits frais ?

Nous n'avons jamais connu cette situation. Les magasins comme d'autres, mais les magasins sont très peu équipés aujourd'hui en groupes électrogènes.

"Il y aura malheureusement beaucoup de fermetures et beaucoup de gaspillage." Franck Charton, délégué général de Perifem à franceinfo

On ne jettera pas les produits surgelés qui ont pour la plupart plus d'inertie thermique. En revanche, pour les produits frais qui ne tiennent pas deux heures, il y aura effectivement un gâchis conséquent puisque la plupart d'entre eux ne pourront pas être consommés par la suite. C'est impossible de faire autrement.

Certaines enseignes vont fermer de façon préventive ?

Oui, absolument. Certaines chaînes de magasins ont déjà mis ce type d'organisation en place de manière préventive. Nous sommes des établissements recevant du public et pour des raisons de sécurité, de toute façon, nous serons obligés d'être fermés pour des raisons de réglementation incendie notamment. Les établissements recevant du public, les écoles et les magasins aussi ne pourront pas rester ouverts.

Vous sentez-vous prêts à affronter l'hiver ?

C'est un risque auquel on s'est préparé depuis le début de l'été avec l'ensemble de tous les commerces et de la distribution. Nous avons rédigé un protocole de sobriété énergétique à deux étages. Un premier étage pour changer les gestes du quotidien en magasin et pour faire baisser la consommation énergétique dès le 15 octobre. Et puis un second étage en cas de crise avec des mesures beaucoup plus fortes ou beaucoup plus ambitieuses, comme par exemple, baisser le chauffage d'une façon plus importante. Et donc, on s'est mis en ordre de marche depuis cet été déjà.