Chauffage : une variante écologique du fioul

Le gouvernement a annoncé la fin des nouvelles installations de chaudières au fioul pour 2022. Près de quatre millions de foyers possèdent une chaudière au fioul. Ils devront changer une pièce pour être moins polluants. Pour les appareils les plus récents, aucune modification ne sera nécessaire. Le secteur du fioul travaille depuis plusieurs années à une variante écologique de ce carburant, un biofioul qui intègre environ un tiers de colza.

Des alternatives au fioul

"Les annonces nous ont obligés à aller un peu plus vite dans la transition énergétique du fioul. Aujourd'hui, on est bientôt prêts pour proposer un produit qui répondra aux nouvelles exigences environnementales", précise Jean-Paul Peronnet, président du syndicat Combustibles et Carburants, mardi 13 octobre. Le gouvernement veut rassurer les utilisateurs de chaudière au fioul, mais des alternatives existent selon la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon : "soit le gaz, mais pour ça il faut être connecté au gaz de ville, soit les pompes à chaleur, sinon les chaudières à granulés ou à bois". Des aides importantes sont proposées pour ces solutions : elles pourront aller de 3 000 euros à 15 000 euros.

