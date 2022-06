Centrale nucléaire de Tricastin : une information judiciaire ouverte visant EDF

Jeudi 9 juin, une information judiciaire a été ouverte contre X​. Elle met en cause EDF, soupçonnée d’avoir dissimulé des incidents nucléaires. Parmi les chefs d’accusation : "mise en danger d'autrui", et "faux et usages de faux".

Des incidents ont-ils été dissimulés à la centrale nucléaire du Tricastin ? Une information judiciaire contre X est ouverte. À l’origine de cette affaire, la plainte d’un ancien cadre. L’ingénieur dénonce de graves manquements liés à la sécurité, et notamment l’inondation d’un bâtiment électrique en 2018. La fuite est venue d’un robinet d’eau courante. Lors d’une inspection de l’ASN, le gendarme nucléaire, il tente d’expliquer l’accident, mais en aurait été empêché.

La réponse d’EDF

Mis en cause, EDF a répondu par un communiqué : "EDF prend acte de l’ouverture d’une information judiciaire et se tient à l’entière disposition des autorités compétentes pour apporter tout l’éclairage nécessaire sur les faits allégués et rétablir ainsi la vérité." Pour Charlotte Mijeon, militante anti-nucléaire, cette affaire ne serait pas un cas isolé : "On espère que ça va tirer le fil et surtout que cela encouragera d’autres personnes à parler", a-t-elle affirmé.