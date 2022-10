Bruno Le Maire assure n'avoir "jamais recommandé à personne de porter de col roulé" et fustige une "polémique vaine"

"Chers lecteurs, pardonnez-moi de vous déranger pour un col roulé." Bruno Le Maire a publié, samedi 8 octobre, un texte sur sa page Facebook, dans lequel il revient sur les réactions suscitées par sa volonté de porter un col roulé plutôt qu'une cravate, dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Le ministre de l'Economie fustige une "polémique vaine" et estime que sa parole a été "déformée, transformée, tordue pour le seul plaisir du buzz et du bruit".

Invité sur France Inter le 27 septembre, le locataire de Bercy avait partagé les pratiques de son ministère pour limiter la consommation d'énergie. "Vous ne me verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. (...) Ça nous permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété", avait déclaré Bruno Le Maire. Avant de publier quelques heures plus tard une photo de lui en col roulé dans son bureau. Ses propos avaient alors été tournés en dérision par l'opposition politique.

"Je n'ai jamais recommandé à personne de porter de col roulé"

"Je ne pensais pas en arriver là après quinze années d'engagement politique, écrit samedi le ministre de l'Economie sur Facebook. Mais il le faut bien, car me taire serait me rendre complice du ricanement généralisé que risque de devenir peu à peu notre vie publique nationale."

"Le col roulé protège en hiver. Vous n'avez pas besoin d'un ministre pour le savoir. Vous avez encore moins besoin de ses recommandations vestimentaires." Bruno Le Maire sur Facebook

"Au risque de vous surprendre après une semaine où le contraire a été dit, je n'ai jamais recommandé à personne de porter de col roulé", a-t-il ajouté. Avant de conclure ainsi : "En pull, en cravate, en maillot de bain ou en costume, peu importe : je ne lâcherai rien sur mes idées."