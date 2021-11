Vrai ou FAKE : le salaire de tous les employés au SMIC a-t-il augmenté de 170 euros ?

Dans les tracts, lors de discours politiques et sur les réseaux sociaux, il est martelé que les individus employés au SMIC ont été augmentés de 170 euros. Mais, est-ce que tous ces employés ont pu bénéficier de cette hausse ?

"C'est au minimum 170 euros de pouvoir d'achat en plus pour les bas salaires", déclarait Emmanuel Macron lors de l'allocution télévisée du 9 novembre, évoquant les salariés payés au SMIC. Un chiffre utilisé par les politiques, sur les réseaux sociaux et dans les tracts du gouvernement. Un montant avancé dans un rapport publié le 4 octobre dernier, qui est dû à de nombreuses mesures comme la fin de la taxe d'habitation. Mais peu de salariés au SMIC peuvent bénéficier de cette augmentation.

Des critères précis à remplir

Pour avoir bénéficié de cette revalorisation, le profil type doit être complet. Si un seul des facteurs n'est pas validé, l'employé n'en bénéficie pas. Il faut être une personne, célibataire, locataire et payant une taxe d'habitation de 595 euros par an, tout en travaillant 111 heures supplémentaires pendant l'année. Pourtant, seulement 48% des employés au SMIC effectuent des heures supplémentaires, pour une moyenne de 36 heures par an. Il faut également avoir bénéficié de la prime exceptionnelle de 600 euros versée par son employeur. Une somme atteinte par peu d'entreprises volontaires, qui offraient en moyenne 458 euros. Le ministère de l'Économie n'a pas souhaité répondre aux questions de franceinfo.