République tchèque : beaucoup d’emplois, mais pas assez de travailleurs

En République tchèque, le taux de chômage est très faible. Une situation de quasi-plein-emploi rêvée par tous les pays européens. Toutefois, la main-d’œuvre tchèque ne suffit plus. Retrouvez l’intégralité du reportage dans l’émission "Nous, les Européens", diffusée dimanche 28 novembre à 10h40 sur France 3.

Dans la région de la Bohème en République tchèque, le taux de chômage est l’un des plus bas d’Europe, seulement 2%. Une offre de travail tellement importante que les travailleurs tchèques ne suffisent plus. En effet, dans une usine de la région, la direction a été chercher de la main-d’œuvre jusqu’en Mongolie. En réalité, cette situation de plein emploi oblige les entreprises à chercher des compétences à l’étranger, car les travailleurs tchèques ne sont pas assez nombreux pour combler l’offre en emploi.



Pénurie de main-d’œuvre

Une situation qui créer des scènes assez ubuesques. Sans aucune expérience et accompagnée de son enfant, une Tchèque a passé un entretien d’embauche. En seulement quelques minutes, cette dernière était engagée. Dans cette région, les entreprises font leur possible pour trouver de la main-d’œuvre. Un directeur RH affirme que les offres d’emploi sont très importantes. Il ajoute qu’il suffit d’une légère formation sur le terrain pour être apte au travail et peu importe la nationalité.