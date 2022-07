“J’ai toujours fait mes jobs d'été dans l'animation. J'aurais pu faire autre chose, mais l'animation, ça fait longtemps que j'en fais, avec les enfants, ça s'est toujours bien passé, et là, avec les adultes, c'est encore mieux, parce que, forcément, il y a des contacts, il y a des liens qui se créent avec les vacanciers, et c'est trop bien.”

“Depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours fait des jobs d'été pour aider mes parents”

Le temps d’un été, Théo est animateur dans un camping situé près de Perpignan. Avec ce travail, il espère mettre de l’argent de côté afin de financer ses études. “Donc, si je peux le faire encore, je sais pas, quatre, cinq, six ans dans l'été pour financer mes études... sans problème, quoi.”



Pour sa saison, le jeune homme peut loger gratuitement dans le camping où il travaille. “Dans notre contrat, le logement, il est compris, donc, du coup, on paie rien pour le logement. Et par contre, on a juste la nourriture à nos frais. On est payés 10 % de plus que le smic. Je crois que c'est à peu près 1600 brut, un truc comme ça”