Des fermetures de piscines pour cause de pénurie de maîtres-nageurs en France

C'est une pénurie méconnue : il manque 5 000 maîtres-nageurs en France. La conséquence est que certaines piscines ferment ou réduisent leurs horaires. Une situation qui inquiète. À Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, les habitués de la piscine ont eu une mauvaise surprise à la rentrée. "Quand je suis venue pour m'inscrire, on m'a dit : 'On prend vos documents, mais pas de chèque, parce que c'est fermé le premier trimestre. On n'a pas de maître-nageur, pour assurer les cours'", raconte Josiane Clech, habituée de l'aquagym.

Impossible de recruter

La piscine de la commune ne dispose que de deux maîtres-nageurs à temps partiel, alors qu'il en faudrait quatre à temps complet. En fin de saison dernière, plusieurs agents sont partis dans d'autres établissements. Et la municipalité peine à recruter. "Nous avons mis des annonces, nous avons contacté des organismes, et finalement aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de maîtres-nageurs", assure le maire, Hugues Fadin.

Le JT

Les autres sujets du JT