VIDEO. Star montante des fleuristes, Audric Ronfort raconte son métier avec passion

Faire un bouquet, c'est tout un art. Dans un atelier inondé de fleurs, Audric Ronfort mêle les couleurs et combine les textures pour aboutir à l'assemblage parfait. Le jeune Nantais dit vouloir transmettre un message, une émotion, à travers ses créations. Et le pari est gagné puisque derrière la vitrine de son magasin, ses compositions, disposées harmonieusement, ont de quoi ébahir les passants. Le jeune homme de 21 ans s'inspire de tous les éléments qui l'entourent pour les incorporer dans son monde végétal. "C'est une partie de moi que je livre", confie Audric qui a totalement transfiguré le lieu. Ses bouquets impressionnent entre autres son employeur Jean Tessier qui se montre très sensible aux nouvelles créations du jeune prodige. "Audric contribue, avec toute l'équipe, à faire de cette boutique un bel endroit qui fait rêver", explique le fleuriste.

Des convictions environnementales

Audric défend une conception écologique de son métier en proposant des fleurs locales et de saison. "On essaie de beaucoup moins travailler avec des fleurs de l'autre bout du monde", précise-t-il. En effet, il privilégie les stocks étiquetés "Fleurs de France". Ce label permet aux consommateurs de s'assurer que les végétaux proviennent uniquement de l'Hexagone. Cette année, Audric Ronfort a été sacré "meilleur jeune fleuriste de France".