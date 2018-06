INFO FRANCEINFO. Carrefour : une offre de reprise de 152 magasins ex-Dia n'a pas été prise en compte par la direction

Le groupe Carrefour a annoncé lundi 4 juin lors d'un CCE que 29 magasins ex-Dia sur 272 vont être repris. Selon les informations de franceinfo, une offre qui proposait de reprendre 152 magasins a été écartée.

Vingt-neuf magasins ex-Dia sur 272 vont être repris, a annoncé lundi 4 juin 2018 le groupe Carrefour lors d'un CCE. Les syndicats déplorent de leur côté le nombre trop bas de magasins repris, d'autant que, selon les informations de franceinfo, une offre qui proposait de reprendre 152 magasins a été écartée par la direction du groupe Carrefour.

Cette offre a été formulée par un cadre de Carrefour, épaulé par un groupe d'investisseurs. Elle aurait concerné entre 1 300 et 1 500 salariés.

Ce cadre a écrit au PDG Alexandre Bompard en février dernier pour lui proposer, selon son expression, un nouveau concept de magasins, mais il n'a obtenu aucune réponse. Sans nouvelles de sa part, il a recommencé, par lettre notariale cette fois, voici dix jours. Sans succès. Lundi matin, en CCE, il n'a pas été question de cette proposition.

"Carrefour doit nous rendre des comptes"

"On parle d'une offre qui a été faite sur 152 magasins, et aujourd'hui, on entend rien de ça ?", s'est étonné Frédéric Roux, délégué central CGT, sur franceinfo. "Carrefour doit nous rendre des comptes. Vu l'importance du dossier, et vu l'envergure de l'offre, c'est le minimum qu'on pourrait demander à Carrefour, qui s'apprête à licencier 1 700 salariés".

La direction de Carrefour avait laissé jusqu'à lundi aux éventuels repreneurs pour se manifester. Les magasins doivent fermer pendant la première quinzaine de juillet.