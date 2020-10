Emploi : quels sont les secteurs qui recrutent ?

En dépit de la crise, un million d'offres d'emploi ont été publiées depuis la rentrée. Quels sont les secteurs qui recrutent ? Le journaliste Viktor Frédéric est présent sur le plateau du 13 heures lundi 19 octobre pour en parler. "Sur la première marche du podium des métiers les plus recherchés, on trouve les commerciaux avec plus de 42 000 offres d'emploi", explique-t-il. Les assistants et secrétaires ainsi que les vendeurs sont également très demandés. "Dans le domaine de la santé, les demandes ont explosé. + 62% pour les postes d'infirmiers en un an et + 43% pour les aides-soignants. Des métiers qui étaient déjà en tension depuis le début de l'épidémie", poursuit le journaliste.



La Bretagne recrute

Quelles régions recrutent le plus ? "C'est en Bretagne qu'il y a la plus forte augmentation, + 10% en un an avec plus de 60 000 offres pour la rentrée", rapporte Viktor Frédéric sur le plateau du 13 Heures. Les gros bassins d'emplois comme l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont ceux qui proposent le plus de postes en France. Sur l'année, les offres d'emplois sont en baisse de 3%. Les prévisions de l'INSEE ne sont pas bonnes : plus de 800 000 emplois pourraient être supprimés en 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT