Carrefour : seulement 17 offres de reprise sur les 272 magasins menacés de fermeture

Selon les informations recueillies par franceinfo vendredi, il y a 9 offres pour la région Rhin-Rhône, 4 dans le Sud, 2 dans le Nord-Ouest et dans le Nord, mais aucune à Paris ni en Centre-Ouest.

Alors que 272 magasins Carrefour sont menacés de fermeture en France, seulement 17 offres de reprise ont été reçues par le groupe, a appris franceinfo samedi 5 mai. Dans le détail, 10 offres d'acquisitions de fonds de commerce ont été déposées, six offres de cession de droit au bail et une seule offre d'acquisition d'immeuble à usage commercial.

Aucune offre à Paris ni dans le Centre-Ouest

Dans le découpage en six régions opéré par Carrefour, c'est dans la région Rhin-Rhône que le nombre d'offres de reprises est le plus important avec neuf propositions faites notamment par les groupes Lidl et Coopérative U. Quatre propositions ont également été faites dans la région Sud, deux dans le Nord-Ouest, deux dans le Nord, mais aucune à Paris ni en Centre-Ouest.

Le groupe Action a émis plusieurs offres d'acquisitions de droit au bail, et Mc Donald's France est intéressé par une acquisition d'immeuble à Cambrai dans le Nord. Au total 92 salariés sont concernés par ces offres potentielles de reprise.

Les offres "sérieuses" seront connues le 4 juin

Le 4 juin prochain, Carrefour proximité France fera connaître aux membres du comité central d'entreprise (CCE) les offres "sérieuses" qu'il souhaite accepter avant une autre réunion du CCE le 21 juin au cours de laquelle il recueillera l'avis de l'instance sur les offres retenues.