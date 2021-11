VIDEO. Une start-up finlandaise transforme les arbres en vêtements avec de la pulpe de bois comme matière première

Dans un local protégé des regards, secret industriel oblige, une start-up finlandaise transforme les arbres en vêtements : la cellulose devient fibre textile. Une matière végétale extrêmement douce, assez semblable au toucher à de l’angora d’origine animale.

Le créateur de haute couture Mert Otsamo a testé cette nouvelle matière et réalisé une robe très élaborée : "Ce tissu est très facile à travailler et il tombe très bien. C’est un vrai plaisir quand on le coupe et le résultat est très joli", explique-t-il au magazine "Nous, les Européens" (replay).



"L’industrie textile est extrêmement polluante"

Janne Poranen, le fondateur de la société Spinnova, a travaillé pendant quinze ans dans l’industrie papetière et il a utilisé son expérience pour lancer cette start-up qui se veut vertueuse : "J’utilise les compétences acquises dans l’industrie du papier. C’est juste le produit final qui change. Nous sommes partis du constat que l’industrie textile est extrêmement polluante."

"Nous avons pensé à utiliser la pulpe de bois dont nous maîtrisons l’utilisation dans cette filière, précise-t-il, et c’est à partir de là qu’est née l’idée de créer du fil textile." Ce fil n’est pas encore commercialisé à grande échelle, mais plusieurs industriels du textile ont réalisé des essais et créé une gamme de vêtements très diversifiée, dont une robe faite à la main portée par une députée le jour de la fête de l’Indépendance finlandaise.

