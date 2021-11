"Nous, les Européens". L'appel de la forêt

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction la Finlande, le pays le plus densément boisé de l’Union européenne, avec près de 75% de son territoire couvert. Avec la Suède et la Slovénie, particulièrement bien dotés, les forêts représentent 43% de la surface de l’UE.

En France, la surface de la forêt a doublé en deux siècles, mais cette ressource est fragile... Alors, comment les spécialistes de l’Office national des forêts (ONF) tentent-ils de préparer les zones boisées au réchauffement climatique, avec des programmes innovants ? Quelles sont les bonnes pratiques de gestion de cette ressource, quand la filière forêt-bois représente 440 000 emplois en France ?

La gestion durable de la forêt finlandaise

> LE GRAND REPORTAGE

Avec ses forêts et ses lacs à perte de vue, la Finlande offre un paysage bucolique... sauf quand d'impressionnantes machines sont à l'œuvre dans les bois, capables de débiter un arbre en quarante secondes... Mais si ces engins sont de plus en plus puissants et efficaces, les forestiers finlandais ont pour souci majeur de gérer la ressource de manière responsable...

Un reportage de Hervé Dhinaut et Loïc Le Moigne.

- Lilian Duband, référent changement climatique à l’Office national des forêts.

- Sabine Aupetit, responsable marketing et communication Groupe SIAT.

- Jean-François Dhote, chercheur à l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la gestion durable des ressources forestières.

