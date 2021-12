VIDEO. Pays-Bas : 15 000 étudiants, chercheurs et entrepreneurs mijotent la nourriture du futur sur le campus de la "Food Valley"

L’université de Wageningen, aux Pays-bas, réfléchit activement à ce que sera l’assiette des humains dans vingt ans. Et 15 000 étudiants, chercheurs et entrepreneurs travaillent main dans la main pour inventer la nourriture de demain en ce lieu qui "propose une large gamme de formations courtes et longues dans le domaine de l'alimentation et du cadre de vie sains".

"On parle souvent de nous comme la Silicon Valley de l’alimentation, ce qui signifie que ce qui se passe ici est assez unique. C’est une grande communauté qui veut changer la donne avec des gens qui osent penser différemment le futur de l’alimentation", explique Jereon Willemsen, directeur de l’innovation sur les protéines, au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"Quelle alternative pouvons-nous offrir aux consommateurs ?"

Jereon Willemsen est un peu le Steve Jobs de cette "Food Valley" et cela fait vingt ans qu’il bataille pour les protéines d’origine végétale. Pour convaincre ses interlocuteurs, il a toujours sur lui une ampoule à incandescence, désormais interdite : "85% de l’énergie qui arrivait dedans était perdue, soit uniquement 15% convertie en lumière…"

"Le même pourcentage de 85% est ce qui est perdu pour obtenir de la viande, si on considère l’énergie, les engrais, tout ce qu’on met dans le sol. On ne peut pas se le permettre dans ce monde, précise-t-il. Avec l’esprit d’entreprise qui nous caractérise, nous, les Néerlandais, on s’est tout de suite demandé : 'Et ensuite, quels produits ? Quelle alternative pouvons-nous offrir aux consommateurs ?'" Ce jour-là, il rend visite à une équipe travaillant sur une assiette de… "pois gras", une alternative végétale au foie gras.

