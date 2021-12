"Nous, les Européens". L’assiette du futur

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction les Pays-Bas qui fourmillent d'innovations culinaires, respectueuses notamment de l'environnement. En route vers de nouveaux territoires alimentaires et gastronomiques...

Afin de nourrir 7 milliards de Terriens, l’industrie agro-alimentaire est en effet responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Elle utilise aussi 70% de l’eau potable consommée sur la planète. Un changement des modes de consommation semble désormais inévitable. Un rapport du GIEC préconise notamment de changer les habitudes alimentaires pour lutter contre le dérèglement climatique. D’ici 2050, la Terre devra nourrir 10 milliards d’individus...

Un campus hollandais où s'invente la nourriture de demain...

> LE GRAND REPORTAGE

Plongée au cœur d’Amsterdam, où il est facile de manger de nouvelles sources de protéines qui épuisent moins les ressources naturelles : des travers de porc confectionnés avec des protéines de pois, du fromage vegan ou le Sumo Burger sans viande… Voyage également dans la "Food Valley", aux Pays-Bas, un campus abritant 15 000 étudiants, chercheurs et entrepreneurs qui inventent la nourriture du futur.

Un reportage de Anne-Christine Roth et Steven Pichavant.

> LES INVITES



- Bastien Rabastens, président et cofondateur de l’entreprise Jimini’s.

- Antoine Hubert, patron de l’entreprise Ynsect.

- Michel de Rovira, du fonds d’investissement Creadev.

