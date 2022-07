VIDEO. "C’est tout simple… mais très ingénieux" : un saunier de l’île d’Oléron explique comment fonctionne un marais salant

"C’est tout simple le marais salant… C’est juste un tuyau avec un bouchon et l’eau circule par gravité. Le marais salant, ce n’est que du contrôle de l’eau de bassin en bassin pour qu’elle s’évapore le plus possible et se concentre", explique le saunier Guillaume Bonatti au magazine "L’été de 20h30 le dimanche" (replay).

"Pour faire du sel, il faut cinq éléments : de l’eau de mer, du vent, du soleil, un sol imperméable, comme ici de l’argile, et un saunier qui contrôle l’eau", précise celui qui a relancé une tradition et fait renaître un savoir faire ancestral qui avait disparu sur l’île d’Oléron, en Charente-Maritime, avec son associée Amandine Glinche, originaire comme lui du Mans, dans la Sarthe.

"Il y a un petit côté magicien"

"Il faut amener l’eau a évaporer avec le vent et le soleil. C’est un peu comme quand ont fait sécher son linge. Plus il y a de vent et de soleil, plus le linge va sécher. C’est exactement la même chose avec l’évaporation. Il y a un petit côté chimie et un petit côté magicien : on prend un état liquide pour arriver à un état solide", ajoute le copain de lycée d’Amandine, avec qui il passait enfant ses vacances sur l’île.

"Le marais salant, c’est très vieux. Ce sont les Phéniciens qui ont apporté le savoir et les Romains ont perfectionné en faisant de petits carrés pour qu’un homme puisse récolter autour d’un bassin. C’est un métier très ancien et il y a eu très peu d’innovations: quand le niveau est atteint, il faut juste refermer avec le bouchon. C’est tout simple… mais très ingénieux", estime Guillaume Bonatti.

