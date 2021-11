Tribune Des avocats apportent leur soutien aux magistrats et greffiers, dénonçant une "justice sacrifiée"

Les professionnels de la justice sont tous d'accord : malgré un budget en hausse, les moyens ne sont toujours pas à la hauteur de la situation. Après des magistrats et des greffiers le 23 novembre, des avocats rendent publique sur franceinfo une tribune pour dénoncer "un manque de moyens criant et une conception gestionnaire de ce service public." Ils s'expriment ici librement.

Par un appel publié dans Le Monde le 23 novembre, plus de 3 000 magistrats et une centaine de greffiers ont fait part de leur épuisement et du dévoiement de notre justice du fait notamment d’un manque de moyens criant et d’une conception gestionnaire de ce service public.

Nous, avocats, dénonçons vainement mais depuis longtemps l’état de la justice. Nous le déplorons encore. Cette conception dévoyée de la justice exclut aussi les justiciables et leurs conseils. Ainsi, non seulement la justice n’a plus les moyens d’être rendue dignement mais elle devient par ailleurs inaccessible.

"Rendre à la justice sa dignité"

L’organisation des états généraux de la justice n’est qu’un leurre destiné à feindre la mise en place d’ersatz de solutions à des problèmes dénoncés par tous les acteurs judiciaires. La justice n’est pas réparée, elle est sacrifiée. Seules une prise de conscience généralisée et une réaction collective interprofessionnelle permettront de la sauver.

Nous, avocats, soutenons les magistrats et les greffiers en toutes demandes ayant pour vocation de rendre à la justice sa dignité.





