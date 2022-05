VIDEO. Pays-Bas : "Si la société est bonne avec les bêtes, elle l'est avec les humains aussi", dit une policière de la protection des animaux

Des unités de police et des services sociaux sont dédiés aux cas de maltraitance sur les animaux aux Pays-Bas et six députés du Parti pour les animaux siègent au Parlement. Les témoins de mauvais traitements sont invités à les signaler en appelant le 114... Extrait du magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 22 mai 2022 à 10h25 sur France 3.

"Si tu vois un animal en danger, appelle le 144 !" recommande un clip diffusé à la télévision aux Pays-Bas qui disposent d’une force de police spécialisée dans la protection animale. Yvonne de Graaf et sa collègue Roxeanne sont des officiers de police spécialement formées pour intervenir dans des affaires concernant les animaux : "On est les flics des animaux !" dit Yvonne au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"Quand vous appelez le 144, si c’est de nature criminelle, c’est pour nous, la police des animaux", précise la policière d’un pays où la maltraitance animale peut être un délit ou un crime. Ce jour-là, les deux femmes se rendent dans la banlieue d’Amsterdam après avoir reçu le signalement d’un chien qui serait battu. Elles frappent à la porte de l’appartement sans obtenir de réponse. Une voisine leur dit que parfois les gens ne se battent pas seulement avec les chiens mais aussi entre eux à l’intérieur de la maison…

"Non seulement les animaux étaient maltraités, mais aussi toute la famille"

Très souvent, la violence envers les animaux va de pair avec de la violence domestique : "Si vous entendez quelque chose, dit la policière à la voisine, vous nous appelez s’il vous plaît, parce qu’on veut vraiment s’assurer que tout va bien. S’il y a des abus ou de la violence à l’intérieur, on veut le savoir." Elle se rappelle : "Un de nos succès c’est un jeune enfant qui a appelé le 144 à propos de chiens qui n’étaient pas bien traités. Ils étaient très maigres. Et à l’intérieur, dans le salon, on a trouvé aussi des enfants. Non seulement les animaux étaient maltraités, mais aussi toute la famille."

De retour au commissariat, Yvonne et Roxeanne font le point sur les enquêtes en cours. Ici, le meurtre d’un chien fait l’objet des mêmes investigations que pour un humain : "On a trouvé un chien dans une valise et nos collègues de la police scientifique sont venus. Le propriétaire a été arrêté et sa version est qu’il aurait tué le chien pour se défendre avec une planche à pain, mais ce n’est pas possible parce que c’est un Pitbull. Je suis très contente que le procureur mettent tous ces moyens d’enquête sur la mort d’un chien. C’est parfait. Si la société est bonne avec les bêtes, elle l’est avec les humains aussi."

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".