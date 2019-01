VIDEO. Malformations, solitude, stress… la dure vie du poisson rouge

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

500 millions de poissons rouges sont vendus chaque année dans le monde. S'il ne l'exprime pas de manière visible, ce poisson souffre car certains lui imposent de vivre dans un bocal où il ne peut se développer de façon normale. En effet, dans des conditions adéquates, ces petits poissons peuvent vivre jusqu'à 25 ans et mesurer 30 cm de long alors que "dans un bocal, le poisson rouge a une croissance qui est réduite et il meurt prématurément", se désole Guillaume Eveillard, conservateur de l'aquarium de Paris.

Si le bocal est responsable du développement anormal du poisson, il empêche aussi le renouvellement optimal de l'oxygène. "Ce qu'il se passe pour lui dans un bocal non-filtré, c'est à peu près la même chose que si on nous enfermait dans une pièce de 5 mètres carrés sans aération", déplore Annie Roi, la présidente de l'Association Française du Poisson Rouge.

Un mal-être permanent

En plus de ne pas pouvoir se développer de façon normale, le poisson vit dans des conditions insalubres. En effet, il nage dans ses propres excréments et est perturbé par les vibrations de la paroi de son aquarium. Aussi, on le trouve souvent esseulé dans son eau alors qu'il s'agit normalement d'un animal grégaire qui a donc besoin de vivre en groupe. Si vous voulez qu'il soit "heureux comme un poisson dans l'eau", pensez à vous munir d'un aquarium décoré de grande taille contenant de l'eau filtrée et n'oubliez pas de lui trouver des compagnons.