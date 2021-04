La rencontre entre Bérénice, malvoyante, et son chien guide

Malvoyante de naissance, Bérénice, 14 ans, va pour la première fois de sa vie avoir un chien guide. Ce chien, c'est Opium. Et il a beaucoup à lui apporter...

Bérénice a 14 ans, elle est malvoyante, et pour la première fois de sa vie, elle va avoir un chien guide. Pour recevoir celui qui lui correspond parfaitement, elle a dû attendre plus de 2 ans. Elle arrive aujourd'hui à la dernière étape de la sélection. "J'ai peur de pas avoir le feeling avec lui, mais je pense que ça ira quand même, mais je suis assez excitée quand même, de savoir, parce que c'est un chien avec qui on va partager au moins 6 ans de notre vie donc c'est pas rien quoi", confie-t-elle.

C'est la Fondation Frédéric Gaillanne qui va donner gratuitement un chien guide à Bérénice. Pour trouver celui qui lui correspond, elle y effectue un stage de 3 semaines.