Dans les rizières de Bernard et Mathieu en Camargue, ce sont des canards qui remplacent les pesticides et permettent d'éviter les mauvaises herbes. Voilà comment.

Nous sommes en Camargue, au mas Neuf de la Motte, dans une exploitation où les pesticides ont été remplacés par des canards. "Un modèle totalement original de respect de l'environnement et du bien-être animal", estime Benjamin Poujol, agriculteur à canard des Rizières. Avant d'être à leur taille maximum, les mauvaises herbes peuvent être assimilés par les canards sans danger. "À ce stade-là, elle est extrêmement vulnérable et les canards vont la manger, et ils vont l'arracher avec leurs pattes. Et en même temps, ils vont troubler l'eau et, tu vois, en troublant l'eau, elle va se déraciner, elle va flotter, et ils vont la manger", développe l'agriculteur. Aussi, lorsque les canards font leur besoin, cela fertilise le sol.

Agir pour le bien-être de l'animal et de l'environnement

Les canards utilisés par Benjamin sont des canards mulards. Pourquoi cette race-là ? "Parce que ce sont des canettes qui, normalement, n'ont pas d'utilité commerciale, puisque uniquement le foie gras est fait avec les canards mâles, et donc elles sont détruites à la naissance", répond-il.

Benjamin Poujol connaît l'agriculture conventionnelle "par cœur". "Et c'est bien parce que je la connaissais par cœur que j'ai voulu changer de pratique agricole en voyant disparaître les nichées de canards sauvages, crever les arbres, les roseaux, c'est pas anodin tout ça, quoi", s'inquiète-t-il.