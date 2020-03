VIDEO. En Inde, elle crée un refuge pour aider des animaux blessés

400 chiens, 10 vaches, 150 chats ou encore 15 émeus, des taureaux, des chevaux, des ânes, des canards et des oiseaux. Dans un refuge situé en Inde, sont choyés 700 animaux blessés et abandonnés. À l'initiative de ce sanctuaire créé en 2011 : Anjali Gopalan. "Il est possible de fournir d'excellents soins sans qu'il soit nécessaire de faire de grands efforts pour ces animaux", estime-t-elle. Tout commence en 2010, lorsqu'elle devient bénévole au sein d'une association s'occupant de chiens. Au bout de quelques semaines, Anjali s'aperçoit qu'ils y sont maltraités. C'est ce qui va l'inciter à créer son propre refuge à l'aide de ses économies.

Un lieu pour tous les animaux

Anjali Gopalan a constaté le nombre croissant des négligences envers les animaux et a donc préféré accueillir différentes espèces dans son sanctuaire. Pour être en mesure de tous les soigner avec le matériel adéquat, elle a commencé à récolter des fonds. Certains animaux sont en effet très mal en point. Elle relate notamment l'histoire de Kulhari, un chien ayant été blessé à la tête par une hâche. "Il a mis environ 2 ans à s'en remettre", se rappelle Anjali Gopalan.

Je pense que je ne serais pas la moitié de la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas consacré ma vie aux animaux et aux gens. Anjali Gopalan à Brut.

Elle souhaite désormais ouvrir un autre refuge afin d'accueillir encore plus d'animaux. "C'est une façon formidable de vivre sa vie qui vous permet de changer de nombreux destins et d'embellir de nouvelles existences", se réjouit Anjali.