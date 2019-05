VIDEO. "C'est une abomination" : un ancien soigneur dénonce le dressage des orques en captivité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

John Hargrove ne souhaite plus s'approcher des bassins, les souvenirs sont trop douloureux. Ancien dresseur, il a été témoin des conditions de captivité des orques dans les parcs aquatiques. Pour lui, le traitement de ces mammifères est intolérable. Ce à quoi le public assiste lors des représentations n'est qu'une façade, ce qui s'y cache derrière est moins avouable. "Le spectacle et les déclarations publiques qui sont faites sont des mensonges absolus", confesse-t-il. Enfermées dans des structures en béton, les orques sont privées de nourriture lors du dressage et sont baignées dans une eau pleine de chlore qui les aveugle. "Pas une seule orque dans un parc, nulle part sur la planète, n'est morte de vieillesse", déplore John Hargrove.

Une assignation en justice

Pour dénoncer cette situation, l'association One Voice, rejointe par John Hargrove, a organisé une manifestation à Antibes, qui accueille la parc Marineland. "Nous sommes venus pour dire stop, (…) pour dire aux autorités d'intercéder", lance Muriel Arnal, fondatrice de l'ONG. La militante a déposé plainte contre le maire de la ville pour mettre en lumière ces exactions.