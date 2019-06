VIDEO. Orang-outan : Nénette, la doyenne du Jardin des plantes, fête ses 50 ans

Ce 50e anniversaire a suscité des indignations, notamment sur les réseaux sociaux, car le sujet de la cause animale est un sujet qui préoccupe bien plus aujourd'hui qu'au siècle dernier. En 1972, Nénette, un orang-outan de Bornéo, est arrivé à Paris. À l'époque, c’était tout à fait légal. La capture des animaux sauvages a été interdite un an après.

Des animaux intelligents et créatifs

Nénette est la doyenne des primates de la ménagerie du Jardin des plantes, à Paris. Elle a un caractère bien trempé et une âme d'artiste. Pour tromper l'ennui, elle fait de la peinture, non toxique. Les orangs-outans sont dotés d'une grande intelligence que les soigneurs mettent à profit lors des soins. L'équipe les entraîne à présenter différentes parties de leur corps. Une soigneuse raconte ainsi qu'un jour, alors que quelqu'un avait oublié une clé à molette dans la cage, le lendemain Nénette avait commencé à dévisser les boulons. Les orangs-outans de Bornéo sont une espèce qui pourrait disparaitre d'ici 2050. Aujourd'hui, les zoos s'organisent pour préserver ces grands singes afin de les réintroduire un jour peut-être dans leur milieu naturel.

Le JT

Les autres sujets du JT