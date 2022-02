Dans les Deux-Sèvres, des oiseaux enchantent le quotidien de résidents d’Ehpad lors de séances de médiation

FTR

On connaît la médiation animale avec des chiens, des chats et même des chevaux. Mais cela se pratique aussi avec des oiseaux. Dans le Limousin, une médiatrice s’est spécialisée dans cette approche et rend visite à des résidents d’Ehpad.

Ce jour-là, dans cet Ehpad d’Oiron dans les Deux-Sèvres, ils sont une dizaine de résidents réunis autour d’Emilie Drevet pour participer à une séance de médiation animale. Originalité de ces ateliers, ils se déroulent avec des oiseaux. La médiatrice en a fait sa spécialité. C’est moins courant qu’avec des chiens ou des chats, mais cela fonctionne tout aussi bien :

La médiation animale, c'est la recherche d’interactions positives, lorsque l’on met ensemble l’homme et l’animal, c’est vraiment le but. Et ça fonctionne, on le voit bien, l’émotion est là, la surprise, plein de choses qui ressortent, les souvenirs, et cela créé des liens dans le groupe

Oiseaux médiateurs

Des ateliers qui permettent de réduire le stress de ces personnes âgées et auxquels les personnels soignants sont associés. Pour eux, c’est l’occasion d’établir une autre relation avec les résidents, loin du médical et du train-train quotidien.

La médiation avec les animaux, c’est plein de souvenirs qui remontent chez eux, que ce soit aussi bien avec les chiens, les chevaux, ou ici les oiseaux, ça leur permet d’avoir des temps calmes et de partager avec les autres résidents Angelina Raby Animatrice Ehpad "L'Orée des Bois"

Emilie Drevet a su très tôt qu'elle travaillerait avec des animaux, mais sa passion des oiseaux est venue un peu plus tard :

C’est assez drôle parce que les oiseaux au début ce n’est pas ce qui m’attirait, et en fait je suis un peu tombée amoureuse de cette complicité que l’on peut avoir avec eux. J’ai travaillé en parc et ensuite j’ai eu envie d’avoir du temps et d’aller vers les personnes avec mes animaux Emilie Drevet

La médiatrice a suivi une formation universitaire puis a dû prendre le temps de dresser ses oiseaux pour qu’ils puissent intervenir auprès de seniors comme ici, mais aussi auprès de personnes souffrant de handicap ou d’enfants en milieu scolaire : "Il faut les avoir jeunes, en tout cas pour les rapaces nocturnes, il faut vraiment les imprégner pour qu’on soit leur repère. Les rapaces nocturnes en règle générale sont des oiseaux inquiets de nature, donc au niveau du dressage, c'est important de les acquérir très jeunes. Plus on passe de temps avec, plus ils nous connaissent, ce sont des oiseaux très physionomistes", explique Emilie Drevet qui possède et travaille avec quatre oiseaux : une chouette, une perruche, une buse et un hibou petit duc à face blanche.