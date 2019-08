Boulogne-Sur-Mer : à la découverte du plus grand aquarium d'Europe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'un des territoires les moins explorés de notre planète, c'est bien le monde sous-marin. Pour aller découvrir celui-ci, rendez-vous dans le plus grand aquarium d'Europe, à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais). Sur les bords de la côte d'Opale, Nausicaá, le centre national de la mer, est une véritable vitrine sur l'océan. 58 000 animaux y vivent, encadrés par 250 hommes et femmes. Pour entretenir ce gigantesque complexe, dès 6 heures du matin, les employés s'affairent au travail. Tout doit être parfait pour accueillir les 7 000 visiteurs par jour en moyenne, qui viennent du monde entier.

Des milliers d'espèces à découvrir

"On a entendu parler d'un tunnel de 18 m où l'on peut voir les requins passer au-dessus de nous, on a hâte de voir ça !", explique une touriste anglophone. Dans ce tunnel, de l'autre côté de la vitre, 1 600 espèces sont là pour distraire les visiteurs, des plus fragiles, comme les tortues de mer, aux plus effrayantes, comme les requins. En coulisses, pour faire tourner ce parc dans l'harmonie, les soigneurs préparent 60 kilos de nourriture chaque jour.

