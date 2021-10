Animaux : le brame du cerf attire les photographes animaliers

C'est un rituel lorsque l'automne arrive et les amoureux de nature, de nature sauvage, ne manqueraient pour rien au monde la période du brame du cerf.

En Aveyron, à Laguiole, Théo Bonnefous, photographe animalier, entre dans sa saison préférée de l'année, l'automne, moment où il peut photographier des cerfs lors du brame. Selon la longueur et l'intensité du cri, le brame symbolise la solitude, le défi ou le triomphe en pleine saison des amours. En Aveyron, le cerf a été réintroduit dans les années 50 et depuis son brame résonne dans les grands espaces, et les amateurs sont nombreux à vouloir l'écouter.

Créer un élan de protection de l'environnement

Théo Bonnefous passe des moments privilégiés avec ces animaux majestueux et avec Rémi Attanasio, ils ont sorti un documentaire intitulé "Au cœur du brame". "Quand j'étais petit, j'allais en forêt quelques fois et j'avais vu un petit chevreuil et depuis, j'ai la passion du milieu de la forêt. Si le brame des cerfs peut permettre aux gens de se rapprocher de la nature, cela peut créer un élan de protection de l'environnement", témoigne Théo Bonnefous.