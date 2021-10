Animaux : la saison du brame du cerf a débuté

Pour les cerfs et donc les biches, c'est la saison des amours. La parade du mâle, le fameux brâme du cerf, est une véritable attraction, dans le parc du Mercantour (Alpes-Maritimes). Il est assez fréquent de l'entendre, mais il est plus difficile d'apercevoir l'animal.

Lorsque les feuilles brunissent et que les lueurs d'automne apparaissent, le cerf se fait entendre et se laisse parfois observer. Début octobre, dans le Mercantour dans les Alpes-Maritimes, le moment est propice pour partir sur les traces du cerf. "Si on murmure, si on fait des blagues, on peut faire peur aux femelles et s'il n'y a pas de femelles, il n'y aura pas de mâles", explique Michel Ribelles, un membre de Mercantour Ecotourisme.



"Les femelles vont vers le mâle le plus viril "

Selon la longueur et l'intensité du cri, le brame symbolise la solitude, le défi ou le triomphe en pleine saison des amours. Les hormones des mâles se mettent en ébullition à cette période et ils vont faire un accouplement avec des codes et des bruits qui sont caractéristiques. "Les femelles ne sont pas sottes, elles vont aller et choisir le cerf qui donne l'impression d'être le plus viril, le plus séduisant", ajoute Michel Ribelles.