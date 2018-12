Strasbourg : le marché de Noël rouvre sous haute sécurité

Il est 11 heures vendredi 14 décembre quand le marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) ouvre ses portes. Après deux jours d'arrêt, un à un, les commerçants soulèvent à nouveau les volets de leurs chalets. Le cœur n'y est pas forcément. Les commerçants eux aussi sont encore sous le choc de l'attaque de mardi 11 décembre au soir. Mais peu à peu, les allées se remplissent. Les visiteurs eux aussi font leur retour, de nombreux touristes, notamment, rassurés que l'auteur de l'attaque ait été neutralisé.

Des forces de l'ordre très visibles pour rassurer

Se tourner à nouveau vers les fêtes de Noël malgré le traumatisme : une nécessité aussi pour les commerçants. Un peu partout au milieu des touristes, beaucoup de gendarmes et de policiers patrouillent. Pour cette réouverture, de nouveaux accès au centre de Strasbourg ont aussi été bouclés et les points de contrôle renforcés. Aujourd'hui, la vie reprend son cours sur le marché de Noël de Strasbourg, même si après le drame, la magie n'est plus tout à fait la même.

