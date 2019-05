Employés à domicile : vers une simplification des démarches

Pour les Français qui ont recours à des employés à domicile, par exemple pour garder leurs enfants, les démarches administratives vont légèrement évoluer. "Plus question de prendre votre temps pour déclarer les heures travaillées par votre employé(e), prévient le journaliste Viktor Frédéric en plateau. Il n'y avait pas de délai, avant, désormais vous n'avez plus que dix jours pour vous en charger (...) et les charges seront prélevées beaucoup plus vite qu'avant, 48 heures maximum après cette déclaration."

Des démarches simplifiées

Une période d'adaptation est toutefois à prévoir, puisque jusqu'au samedi 25 mai, les charges étaient notamment prélevées deux mois après la déclaration pour les employés à domicile. "Le temps de tout remettre à zéro, il y aura des paiements doubles", explique le journaliste. Une situation qui devrait s'étendre en mai et en juin, avant un retour à la normale au mois de juillet. Pour faciliter la tâche aux Français qui ont recours à ces services d'employés à domicile, le site internet Pajemploi+ a été ouvert. Il est censé simplifier les démarches.

