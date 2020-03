Covid-19 : les aides à domicile en première ligne

Aide à domicile, Natalie Chanony rend visite à dix patients quotidiennement, dans l'Essonne. Pour se protéger, ainsi que ses patients, elle a à sa disposition gants, gel hydroalcoolique, surchaussures, ou encore tablier. Une protection d'autant plus nécessaire que ses patients sont des personnes âgées, donc plus vulnérables au Covid-19. Nathalie Chanony ausculte de près ses patients lors de la toilette, connaissant les procédures du bout des doigts. "Mettre un masque si le patient a une quinte de toux ou une fièvre, prévenir mon infirmière référente et le Samu si besoin", rappelle-t-elle.

Des visites réduites si la situation s'aggrave

Côté senior, la visite de proximité peut inquiéter, mais s'avère nécessaire. "Elle me rassure, me lave et m'entretient, je suis content de la voir", confie un patient. Néanmoins, si la crise sanitaire s'aggrave, l'Association de soin à domicile (Asad) a déjà prévu de réduire les visites.

