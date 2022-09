Santé : comment lutter face contre les déserts médicaux ?

Aujourd’hui, on estime que 6 millions de patients n'ont pas de médecin traitant. "On croise de plus en plus ce type de panneaux avec écrit ‘recherche médecin’ bien en gros et bien souvent en zone rurale. Mais pas que. Si l’on regarde la carte des déserts médicaux pour les médecins généralistes, certaines zones ont moins de 71 médecins pour 100 000 habitants. Même l’Ile-de-France est concernée", explique Arnaud Boutet sur le plateau du 19/20. Et la situation ne cesse de se dégrader, puisqu’on estime que "30% de la population française est concernée par cette pénurie de médecins", soit presque deux fois plus qu’en 2018.

Un rôle plus important pour les infirmières ?

Mais quelles sont les solutions ? "Il y a plusieurs possibilités qui sont à émises dans un rapport de l'Assurance maladie. D’abord, c'est de faire travailler un peu plus longtemps les médecins, si possible jusqu'à 65 ans ou plus, en étant à la fois retraité mais travaillant. C’est-à-dire à temps partiel. Et puis avoir une nouvelle relation avec le médecin et l'infirmière, qui pourrait avoir plus de rôle, plus de responsabilités, pour que finalement le médecin soit entièrement consacré aux patients", souligne Arnaud Boutet.