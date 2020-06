Vosges : le bol d'air sur la route des Crêtes

C'est un petit paradis pour les amateurs de randonnée, de VTT, mais aussi de gastronomie. Direction les Vosges et la route des Crêtes qui voit chaque année 300 000 visiteurs l'emprunter. Un territoire de moyenne montagne encore sauvage et parfait pour un weekend en famille. Frontière naturelle entre l'Alsace et les Vosges, c'est un enchaînement de cols et de vallées parsemés de 400 km de pistes de randonnée. "Il n'y a rien de tel pour se ressourcer, c'est notre bonheur", déclare, émue, une randonneuse.

"C'est notre vie"

Un homme en balade n'y va pas par quatre chemins : "Sans être chauvin, c'est la plus belle région de France", lance-t-il dans un éclat de rire. Et sur ces hauteurs, quelque 70 fermes-auberges accueillent les touristes. "C'est notre vie à nous, c'est nos revenus, donc c'est quand même quelque chose de bien", confie Martine Pirez, de la ferme-auberge de Salzbach (Haut-Rhin), dont l'établissement vient de rouvrir, et qui produit son propre fromage. Pour le moment, ce sont les habitués qui sont revenus.

