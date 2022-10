Brut.

Le gagnant de Top Chef 2016, Xavier Pincemin, a ouvert un restaurant pendant 15 jours, et ferme officiellement ses portes ce 4 octobre. Brut s’est rendu sur place, et vous fait découvrir cette cuisine gastronomique saupoudrée de culture hip-hop.

À Paris, dans le 9e arrondissement, le restaurant (F)EAT a ouvert ses portes. Mais il n’est déjà plus temps d’y réserver une table, car il va bientôt fermer. Cet établissement éphémère, a servi pas moins de 90 couverts sur les 15 soirées d’ouverture. Sa spécificité ? Le chef de ce projet (et des cuisines), Xavier Pincemin, a voulu mélanger l’univers gastronomique au hip-hop. “C’est de la street food avec de la gastronomie, c’est un featuring. C’est ça, en fait, le concept. Donc, on va te faire des crevettes croustillantes, du thon croustillant, on a travaillé aussi une carte végétarienne, avec des kebabs de céleri, hyper bon. T’as l’impression que c’est de la viande, d’ailleurs, tout le monde pense que c’est de la viande, mais ce n'est pas de la viande”, explique le chef.

“On a fait sold out, direct”

“Tout est maison, produits français”, décrit Xavier Pincemin. À l’intérieur du restaurant, des clichés de rappeurs ornent les murs. Mais ce ne sont pas les seules choses que proposent les équipes du (F)EAT. “On a un artiste chaque soir, qui vient, et ils vont faire un showcase, sauf que ce n'est pas un showcase comme partout, c’est que c’est vraiment très proche des clients.” Les réservations étaient ouvertes sur Instagram au public. “En moins de 24h, on a fait sold out, direct, 15 jours de restaurant, blindé. (...) On peut accueillir des couples, des tables d'amis, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a grave du beau monde qui vient dîner”, se félicite le chef.