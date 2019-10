VIDEO. Trois paysages incroyables à découvrir en France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La chaîne des Puys

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ce site est situé en Auvergne. Aussi appelée "monts dôme", la chaîne des Puys, est un ensemble de 80 volcans. Elle constitue l'ensemble volcanique le plus jeune de France métropolitaine. Tous ces volcans sont de formes différentes. Cela est dû à la teneur du magma en silice et au taux de gaz contenu dans la chambre magmatique. Son point culminant est le Puy-de-Dôme avec 1465 mètres.

Le cirque de Gavarni

Pour découvrir ce paysage, il faut se rendre près de la frontière franco-espagnole dans le parc national des Pyrénées. Ce cirque minéral est constitué d'une impressionnante muraille naturelle de 14 kilomètres de circonférence. Cette falaise calcaire est l'une des plus hautes d'Europe avec 1700 mètres de hauteur. Marmottes, isards, gypaètes barbus et d'autres animaux sauvage peuplent cet habitat naturel et ses environs. Ces richesse naturelles sont préservées par le parc national des Pyrénées qui interdit notamment d'y chasser.

Depuis des centaines d'années, le cirque et ses environs sont un lieu de prédilection pour l'élevage traditionnel : chaque été, brebis, moutons et vaches sont déplacés vers les pâturages d'altitude, contribuant à façonner progressivement le paysage. Pour son patrimoine pastoral et ses richesses naturelles, le cirque de Gavarnie fait partie d'un ensemble de plus de 300 kilomètres carrés inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le gouffre de Padirac

Ce paysage se trouve dans le sud de la France, dans la région Occitanie. Ce gouffre est la porte d'entrée vers un réseau souterrain s'étendant sur plus de 40 kilomètres et descendant jusqu'à 103 mètres de profondeur. Au fur et à mesure de la descente, l'atmosphère se modifie. Dans le gouffre, la température avoisinant les 13°C toute l'année, couplée à l'humidité ambiante, permet le développement d''une végétation singulière. Ce lieu qui a ouvert ses portes au public en 1899 accueille aujourd'hui plus de 400 000 visiteurs chaque année.