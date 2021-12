BRUT

Les tissus

La première solution, c'est de remplacer les emballages par du tissu. On peut par exemple utiliser un tote bag directement en vérifiant bien qu'il a été fabriqué en France et dans de bonnes conditions. Aussi, il est possible de s'inspirer de la technique japonaise appelée le furoshiki qui consiste à emballer les cadeaux dans un joli tissu.

Les objets de récupération

On peut aussi utiliser des anciens contenants qu'on a chez soi, comme des bocaux ou des boîtes à chaussures.

D'autres papiers

Des vieux journaux ou des vieilles cartes peuvent aussi faire l'affaire. Aussi, il est possible d'utiliser du papier kraft, qui est recyclé et recyclable.

En moyenne, un Français fait huit cadeaux à Noël. Ces alternatives peuvent donc avoir un réel impact.